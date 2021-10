Mourinho attacca i tifosi bianconeri: “Non hanno avuto alcun rispetto”

José Mourinho torna a parlare della Juventus e attacca così i suoi tifosi e il loro comportamento irrispettoso verso i suoi confronti

Domani sarà il giorno del big match tra Juventus e Roma . José Mourinho ha parlato in conferenza stampa tornando sul rapporto non idilliaco tra lui e la tifoseria bianconera. Il tecnico portoghese critica così l'atteggiamento irrispettoso dei tifosi bianconeri verso i suoi confronti:

"L'accoglienza che riceverò dai tifosi della Juve? Magari la stessa di sempre o diversa: non lo so. Quando l'ultima volta hanno criticato la mia reazione a fine partita rimasi stupito. La gente si ricorda la reazione emozionale di dieci secondi, dimenticando novanta minuti di partita. Oggi si parla di rispetto, ma in quei novanta minuti si è dimenticato tutto questo. Non è un dramma".