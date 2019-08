Monza, i convocati per domani: Brocchi ne porta venticinque a Firenze

Ecco la lista dei convocati da Cristian Brocchi per la gara di Coppa Italia in programma all’Artemio Franchi, domani alle 18,15: Lamanna, Anastasio, Galli, Fossati, Bellusci, Chiricò, Lora, Brighenti, D’Errico, Finotto, Sommariva, Marconi, Mosti, Palazzi, Scaglia, Iocolano, Armellino, Del Frate, Negro, Rigoni, Marchi, Franco, Sampirisi, Lepore, Gliozzi. In totale, dunque, 25 calciatori, che dopo l’impresa contro il Benevento vogliono continuare a sognare.