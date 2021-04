Monza, Boateng e compagni al Casinò in Svizzera: fermati dall’Ats!

Il blitz a Lugano porta all'isolamento 8 giocatori del Monza, che rischiano di saltare due scontri diretti per la promozione

Guai in vista per il Monza, club di proprietà del presidente Berlusconi e impegnato in Serie B nella corsa alla promozione (LA CLASSIFICA). Nelle ultime ore è emerso un episodio che risale a due giorni fa: un gruppo di alcuni giocatori della squadra brianzola ha infatti deciso di recarsi al Casinò di Lugano, Svizzera, per trascorrere un pomeriggio insieme. E tra questi ci sarebbe - secondo Sportitalia - anche l'ex viola Kevin Prince Boateng. Questi giocatori, in virtù delle norme anti-covid sono stati posti in isolamento per 10 giorni e rischiano quindi di saltare le prossime due partite, due scontri diretti con Salernitana e Lecce. Un grosso problema per mister Brocchi.