Monti: “Chiesa è stato gestito male, serve maggiore riconoscenza. Montella…”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana ha parlato Gianfranco Monti, queste le sue dichiarazioni:

Dispiace dirlo ma ritengo che Chiesa sia stato gestito male dal suo entourage, lui e suo padre Enrico stanno facendo tutto quello che non si dovrebbe fare. Se a Giugno vorrà andar via è liberissimo di farlo, ma adesso deve mettere in campo prestazioni all’altezza del suo potenziale. Mi aspetto più riconoscenza, è un calciatore di straordinaria importanza per noi e ci serve al massimo. Contro il Verona non ho mai avuto la sensazione di poter pareggiare o vincere la partita, da tifoso è stato deprimente. Montella è un allenatore valido ma non riesce ad imprimere la sua mentalità alla squadra.