Monti: “Fiorentina e Milan allo stesso livello, Commisso ha alzato l’asticella”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana ha parlato Gianfranco Monti:

In questo momento la Fiorentina devo raccogliere più punti possibili per cercare di risalire in classifica. Da adesso fino alla sosta non farei turn-over, schiererei sempre la migliore formazione possibile. Il Milan ha giocato bene contro il Torino, ma non mi spaventa. Gianpaolo sta rischiando molto, c’è tensione nell’ambiente milanese e dovremmo approfittarne. I rossoneri in questo momento sono una realtà al pari della Fiorentina. Con Rocco Commisso abbiamo alzato l’asticella, non invidio nessun giocatore al Milan. Mi raccontano tante belle cose su Ribery e di uno spogliatoio coeso e rinato.