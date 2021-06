Montella: “Non vedo l’ora di tornare. Sarri si sa adattare benissimo”

Dopo un periodo di silenzio Montella torna a parlare: "Non vedo l'ora di tornare. Voglio una squadra competitiva

Vincenzo Montella torna a parlare del suo futuro. Dopo un periodo di silenzio, l'ex allenatore della Fiorentina si sofferma sul suo futuro. Ecco le sue parole a Calciomercato di Sky Sport: "Non vedo l'ora di tornare ad allenare. Cerco una squadra competitiva. Le ultime esperienze negative mi hanno un po' logorato ma non importa. Bisogna dare il giusto tempo per costruire la squadra."