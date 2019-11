Montella in crisi a Firenze? Sentite Suso: “Per me è stato fondamentale, siamo simili”

Jesus Suso quest’estate ha rappresentato uno dei sogni della coppia Pradè-Montella, che avevano provato a portarlo a Firenze, senza però grossa fortuna. Il mancino spagnolo, in un’intervista a Sky Sport, ha parlato del suo rapporto con l’attuale tecnico viola, con cui è esploso, e con l’ex allenatore gigliato Stefano Pioli:

Montella arrivò a Milano nel mio momento forse più difficile con la maglia rossonera, giocavo pochissimo, ma lui stravedeva per me, disse alla società di tenermi e da lì tutto migliorò. E’ stato importantissimo per la mia crescita, poi come persone siamo simili: due tipi tranquilli che amano giocare a calcio. Pioli? Mi ricorda più Gattuso, gli piace parlare con i propri calciatori, vuol sapere le opinioni di tutti. Lavora molto sull’aspetto psicologico.