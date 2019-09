Calamai: “Giusto difendere Montella, ma ora il tecnico faccia delle scelte”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “Da Montella mi aspetto qualcosa di diverso a livello tattico, la Fiorentina dovrebbe giocare a tre, a meno che uno dei due esterni difensivi non sia Caceres. Lirola e Dalbert non possono giocare insieme in una linea a quattro. Per il tecnico fino ad ora ha accontentato tutti. E’ arrivato il momento delle scelte, come puntare solo su uno tra Badelj e Pulgar. Anche in attacco vanno fatte delle valutazioni, perché con tre giocatori puoi giocare anche con due punte. Montella è giustamente difeso a spada tratta dalla società, deve uscire dalle sue preoccupazioni”. LE PAROLE DELL’ALLENATORE VIOLA IN CONFERENZA STAMPA