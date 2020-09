Monelli avvisa: “Fiorentina, così non basta. Senza un bomber non si va lontano”

Paolo Monelli, ex attaccante viola, ha parlato a Radio Sportiva della Fiorentina che sta nascendo:

Una certezza non farebbe male in attacco. Tutti gli attaccanti in rosa sono un’incognita, anche se Kouame mi piace e al Genoa aveva fatto bene. Senza un attaccante da 15 gol diventa difficile puntare a qualcosa di importante. Credo che con questo organico sia difficile puntare a qualcosa di grande, anche se nel calcio tutto può succedere. Chiesa? Se dovesse arrivare un’offerta, anche da parte del Milan, secondo me lo vendono. Ormai nel calcio gli incedibili sono pochissimi.