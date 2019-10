L’opinione: “Alla Fiorentina serve una punta di riferimento come Immobile”

Paolo Monelli, ex attaccante di Fiorentina e Lazio, ha parlato ai microfoni di ElleRadio:

Fiorentina e Lazio sono squadre che almeno in parte si equivalgono. I viola sono partiti male, magari anche per un fattore d’esperienza essendo il gruppo più giovane della Serie A. Con Ribery e Chiesa hanno trovato la quadra in attacco ma credo che un attaccante vero, di riferimento, sia necessario. Lo sta dimostrando la Lazio con Immobile. Quella di domenica prossima sarà una partita equilibrata, come quelle degli ultimi anni.