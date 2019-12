Mondiale per Club, il Liverpool batte il Flamengo di Gerson in finale

Dal rischio retrocessione evitato soltanto all’ultima giornata ad una finale di Mondiale per Club il passo è lungo… o forse no. Non lo è stato almeno per l’ex centrocampista della Fiorentina Gerson, che poco fa ha disputato con il Flamengo, il suo club dallo scorso luglio, la gara decisiva contro il Liverpool. In campo per oltre cento minuti (si è andati fino ai supplementari), il brasiliano tornerà a casa a mani vuote: ad averla vinta sono difatti stati i Reds con un gol di Firmino al 99′.