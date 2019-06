Decisivo ottavo di finale per le ragazze italiane impegnate al Mondiale di Francia, con le azzurre che affrontano l’ostica Cina. Delle ragazze della Fiorentina convocate, è in campo solo Alia Guagni, che non ha mai perso il suo ruolo da terzino destro titolare, mentre ancora panchina per Ilaria Mauro, che potrebbe entrare a gara in corso.

