Moggi critico: “Juve molto male. E il secondo rigore è discutibile”

Intervistato da Radio Bianconera, l’ex dirigente della Juve Luciano Moggi ha parlato del match vinto contro la Fiorentina, dal quale non è rimasto certo entusiasmato: “Oggi molto male: giro palla troppo lento, la Fiorentina si sistemava in campo come voleva e il gioco non è stato esaltante”. Sul secondo rigore: “Forse il secondo rigore era discutibile. Pasqua ha sbagliato nei modi e nella durezza, e la Fiorentina non lo meritava. La Juventus oggi ha giocato alla pari, almeno fino al rigore. Nedved? Ha ragione: quando la Juventus vince spesso si straparla, contano i fatti”.