Mirabelli sulla cacciata di Montella: “Non fu esonerato solo per i risultati”

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha così parlato ai microfoni di Top Calcio 24 sul momento difficile che sta attraversando il Milan e ripercorre quella che fu la scelta di esonerare Montella: “Quando scelsi Gattuso mi diedero del pazzo, ma in certi casi serve coraggio. Ai tempi, abbiamo sollevato Montella dall’incarico non solo per i risultati ma anche per la condizione fisica dei calciatori”.