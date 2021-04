Mirabelli è convinto: “Fra Gattuso e la Fiorentina non c’è nulla”

Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex dirigente del Milan ha detto la sua sulla possibilità di vedere Gattuso sulla panchina della Fiorentina:

Gennaro lo conosco benissimo. Una cosa posso dirla con certezza: non è attaccato ai soldi. Non so cosa farà in futuro ma non penso che lascerà il Napoli solo per ragioni economiche. Sono convinto che con la Fiorentina non ci sia nulla. Prima di prendere altri impegni incontrerà De Laurentiis. Se i due non dovessero trovare un accordo, allora Ringhio prenderà in considerazione anche altre offerte. Comunque il suo futuro resta incerto, non è detto che lasci Napoli.