Ministro dello Sport: “Vigilerò con attenzione sulla vendita dei diritti TV”

Il ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato in data odierna alla Camera. Queste le sue dichiarazioni più interessanti, secondo quanto riportato dall’ANSA:

Il ministero da me presieduto eserciterà ogni legittima azione di monitoraggio, nel rispetto dei ruoli, per garantire la massima trasparenza e il pieno rispetto delle regole nel mondo dello sport. È mia ferma intenzione seguire con interesse le vicende messe in luce al fine non solo di evitare qualsivoglia conflitto di interesse, anche soltanto potenziale, ma altresì di vigilare che i diritti televisivi vengano ceduto secondo le regole del mercato e della libera concorrenza, anche per salvaguardare la cosiddetta contribuzione mutualistica.