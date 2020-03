Ministro dello sport: “Martedì la Lega deciderà se sospendere campionato. Siamo in disaccordo”

Vincenzo Spadafora è intervenuto a “Quelli che il calcio” sui canali Rai. Il Ministro dello Sport ha spiegato gli ultimi risvolti dell’emergenza Coronavirus ed il rischio di sospensione della Serie A:

Esiste la possibilità di sospendere il campionato. Martedì arriverà la decisione ufficiale della Lega. Bisogna rispettare le regole, perché nessuno vuole un caso di contagio anche in Serie A per poi dover prendere provvedimenti. Il mio è un appello anche ai calciatori: parliamo di un tema molto delicato, il mondo del calcio non può andare avanti rischiando il contagio. La Lega Serie A ha deciso di andare avanti per questo weekend, io non condivido questa decisione.