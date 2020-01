Milik: “Contro la Fiorentina occasione per ripartire in campionato”

L’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss:

Stiamo lavorando tantissimo e sono certo che presto rivedremo il vero valore del Napoli.

Il passaggio del turno in Coppa Italia ci ha dato nuova energia. Adesso faremo di tutto per cercare di superare anche la Lazio ed andare avanti. È un avversario molto duro ma cercheremo di sfruttare questa possibilità che abbiamo. La Coppa Italia è certamente un obiettivo di questa stagione, però prima c’è la Fiorentina sabato ed è un’altra occasione per poter ripartire in campionato