Milan su Pioli, salgono le quotazioni dell’ex viola. Spalletti…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore il Milan avrebbe riposto la proprie attenzione su Stefano Pioli. L’ex viola sembra destinato a sostituire Marco Giampaolo durante la sosta per le nazionali. La prima scelta per Maldini e Boban era Luciano Spalletti, ma l’allenatore toscano non ha trovato l’accordo per risolvere consensualmente il proprio contratto con L‘Inter. I rapporti tra le parti sono ai minimi termini dopo la burrascosa separazione.