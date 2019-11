Milan, stroncatura pesante per Paquetà. Rivaldo: “Non deve indossare la 10 del Brasile”

Lucas Paquetà, insieme al suo Milan, è stato protagonista di un inizio di campionato assai complicato. Per lui il periodo nero è proseguito anche durante la pausa per le nazionali. Durante la prestigiosa amichevole tra Brasile ed Argentina, terminata con la vittoria dell’Albiceleste, ha offerto una pessima prestazione venendo sostituito all’intervallo. La leggenda del calcio carioca Rivaldo si è espresso in merito:

Ho visto Brasile-Argentina e sono triste per quello che è accaduto con la numero 10, hanno dato la 10 a Paquetá…La 10 del Brasile è una maglia rispettata in tutto il mondo, una maglia indossata e onorata da Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, Neymar…non è pensata per restare in panchina né tanto meno per uscire all’intervallo.

