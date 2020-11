Milan senza Ibrahimovic (e non solo): Pioli si affida all’ex Rebic

Milan primo in classifica dopo il colpaccio di Napoli, ma senza Ibrahimovic per almeno tre settimane. Lo svedese, quindi, salterà anche la gara di domenica contro la Fiorentina. Inoltre Pioli dovrà fare a meno di Leao e Saelemaekers. Come scrive Tuttosport, l’ex viola si affiderà a un altro ex di turno: Rebic. Sarà lui il vice Ibra. Lorenzo Colombo, invece, è pronto a subentrare in caso di necessità. troveranno più spazio anche Brahim Diaz e Hauge, autore del terzo gol rossonero al San Paolo.