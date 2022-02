Milan-Rebic, amore già finito? Il futuro dell’ex viola è in bilico, ecco perché

I tanti, troppi infortuni del croato stanno facendo riflettere i dirigenti rossoneri

Ricordate l'exploit di Ante Rebic al Milan nella stagione 2019/2020, che portò il club rossonero ad acquistarlo a titolo definitivo, dall'Eintracht Francoforte? Lasciando perdere le polemiche che ne seguirono, con la Fiorentina che avrebbe dovuto riscuotere dal club tedesco il 50% e che invece ottenne ben poco per colpa di un'operazione di mercato che vide coinvolto anche il cartellino di Andre Silva, adesso si parla già di un eventuale divorzio tra il Diavolo ed il croato. Troppo spesso, infatti, negli ultimi mesi Rebic è rimasto vittima di infortuni e di lunghi tempi di recupero, e queste sue difficoltà stanno facendo riflettere, e non poco, i meneghini. I quali, secondo Tuttosport, potrebbero disfarsi la prossima estate dell'attaccante esterno ex viola.