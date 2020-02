Milan, problema fisico per Kjaer: il difensore danese salta la Fiorentina?

L’ex mister gigliato Stefano Pioli gli stava dando fiducia e continuità, ma questa sera Simon Kjaer si è dovuto fermare. Poco prima del fischio finale del primo tempo, infatti, il difensore danese che in Italia avevamo già visto con le maglie di Palermo, Roma ed Atalanta, è stato costretto ad uscire per un fastidio muscolare. Il problema fisico occorso al centrale ex Wolfsburg lo mette sicuramente in dubbio in vista della sfida di sabato sera al Franchi. AL MEAZZA PRESENTE PURE UN ALTRO EX TECNICO GIGLIATO…