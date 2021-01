Panchina in campionato e non solo. Andrea Conti non giocherà titolare neanche questa sera nella gara di Coppa Italia tra Milan e Torino. L’ex viola Stefano Pioli, infatti, gli ha preferito il giovane Kalulu che agirà sulla destra al posto di Calabria, spostato a centrocampo. Indizio di mercato? L’ex Atalanta è a un passo dalla Fiorentina, l’accordo col club viola è già stato trovato.

