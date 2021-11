Milan-Inter, che lite tra Ghali e Salvini: “Buffone, che c***o esulti?”

Animi caldi sulle tribune di San Siro: partono parole pesanti tra Ghali e Salvini, con l'accusa del cantante

Oltre allo spettacolo mostrato da Milan e Inter in campo, anche le tribune di San Siro si sono infiammate. Dopo il gol del pareggio dei rossoneri, attribuito inizialmente a Tomori, ma poi corretto in autogol di De Vrij è esplosa la gioia di Matteo Salvini, noto tifoso rossonero. Fino a qui tutto bene, se non fosse che la gioia del politico per la incornata del difensore rossonero ha scatenato le ire di Ghali. Secondo quanto ricostruito da Dagospia, il cantante avrebbe attaccato Salvini con dichiarazioni forti: "Buffone, tu che c***o esulti? Ha segnato un negro. Un negro come me, come tanti e come tanti di quelli che tu fai morire in mare! Vergognati!"