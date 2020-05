Milan, Ibrahimovic “vota” Pioli: un grande sponsor per l’ex tecnico viola

E’ tutto da scrivere il futuro di Stefano Pioli, la cui permanenza al Milan è messa in dubbio ormai da molte settimane. L’ombra di Ralf Rangnick è sempre più forte anche se non c’è niente di ufficiale. E allora la Gazzetta dello Sport di oggi racconta che l’ex tecnico della Fiorentina potrebbe trovare uno “sponsor” in Zlatan Ibrahimovic. tra i due il rapporto è ottimo e lo svedese avrebbe pochi dubbi a prolungare il suo contratto se il mister fosse confermato. In caso contrario, la situazione è da valutare.