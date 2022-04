Milan, due attaccanti verso il rientro: Pioli li aspetta per la Fiorentina

La squadra di Pioli spera di recuperare due attaccanti. Ci dovrebbero essere per il match contro la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione infortunati in casa Milan. Due attaccanti però, vogliono tornare presto in campo e il match prescelto è proprio quello contro la Fiorentina. Infatti, sia Rebic che Ibrahimovic stanno ancora lavorando a parte per tornare tra i convocati nel match contro i ragazzi di Italiano. Vedremo se la squadra di Pioli riuscirà a recuperare queste due pedine importanti per la fase offensiva del Milan.