Milan, Berlusconi attacca Gazidis: “Certe cose può dirle solo al cesso”

“Sono frasi che è meglio non dire oppure se uno ha voglia di dirle va al cesso, chiude la porta e le dice”. Così Silvio Berlusconi ieri sera dopo Monza-Albinoleffe, ha commentato le parole pronunciate da Ivan Gazidis qualche giorno fa. “Abbiamo salvato il Milan dalla bancarotta e dalla Serie D” aveva detto l’attuale ad rossonero. Oggi sul tema si è espresso anche Adriano Galliani, storico braccio destro di Berlusconi anche al Monza: “Ho rispetto per il gruppo Elliott che però non ha mai comprato il Milan, noi lo abbiamo venduto a Yonghong Li, che per saldare la quota che doveva si è fatto prestare i soldi da Elliott, che a sua volta ha avuto il Milan in garanzia. Se Elliott non avesse prestato quei soldi, noi ci saremmo tenuti la caparra e avremmo iscritto il Milan al campionato e all’Europa League per la stagione 2017-18” ha detto a RadioRai.