Mihajlovic una furia con l’arbitro: “Al 90′ è scappato, ha la coscienza sporca”

Non è stato un ritorno in panchina tranquillo per l'allenatore serbo

Redazione VN

Tornato in panchina dopo le dimissioni dall'ospedale, Sinisa Mihajlovic al termine di Venezia-Bologna 4-3 ne ha per tutti. L'allenatore serbo, infatti, attacca senza mezzi termini l'operato dell'arbitro (Marinelli di Tivoli) e critica anche i propri giocatori, rei di aver subito una contro-rimonta dopo che avevano ribaltato il 2-0 lagunare. Ecco quanto detto dall'ex tecnico viola a Dazn:

La decisione del direttore di gara non mi convince. E dire che aveva fatto anche bene fino al rigore per loro. Ma se fischi quello, ce ne sono venti a partita di penalty. Anche il Var lo aveva richiamato, vuol dire che qualcosa non andava. A noi a Roma non ne hanno dato uno sacrosanto per fallo su Orsolini, anzi ci hanno fischiato punizione contro. A fine partita Marinelli è scappato e non ha voluto parlare con nessuno, si vede che aveva la coscienza sporca... Anche noi, comunque, siamo stati poco lucidi nel gestire questa partita, ma quel rigore ci ha innervosito e tagliato le gambe.