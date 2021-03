Mihajlovic, testa al Cagliari o a… Sanremo? “Se vinciamo…”

Prima il Cagliari, poi Sanremo. Come riporta gazzetta.it questo è il programma dei prossimi giorni di Sinisa Mihajlovic. Il suo Bologna, infatti, è atteso domani sera da una delicatissima sfida salvezza in casa dei rossoblù di Semplici, poi l’ex tecnico della Fiorentina sarà ospite al Festival della canzone italiana per la serata di giovedì. Intanto, tornando al calcio, Mihajlovic dice:

Se vinciamo a Cagliari, siamo salvi al 90%. E se vinciamo, a Sanremo canterò meglio. Del resto, fare il cantante è la mia seconda professione”…