Mihajlovic sugli infortuni: “In Nazionale giocano la Coppa del Nonno…”

Sinisa Mihajlovic ha perso per infortunio Takehiro Tomiyasu nel primo tempo della sconfitta contro l’Inter. L’allenatore del Bologna ha puntato il dito contro la Nazionale giapponese, rea a suo dire di aver “spremuto” inutilmente il suo giocatore, in una partita vinta 14-0 contro la Mongolia nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2022:

Quando uno va in nazionale a giocare la coppa del nonno, nella partita contro la Mongolia in cui vincevano 14-0, poi finisce così. Io non faccio il ct, ma alla fine paghiamo sempre noi…