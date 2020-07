Mihajlovic perde le staffe: “Non abbiamo killer in campo, perchè tutti questi gialli?”

Il tecnico del Bologna è apparso molto nervoso in zona mista. Ai microfoni di Sky Sport è andato in scena un vero e proprio sfogo in cui ha esternato tutta la sua frustrazione per l’arbitraggio:

Oggi non voglio nessun tipo di domanda. Abbiamo perso meritatamente. Loro sono più forti di noi e forse hanno giocato meglio. Sono stato espulso giustamente perché ho mandato a quel paese l’arbitro, siamo la squadra più ammonita al mondo. Sembriamo dei killer se guardiamo i numeri. Abbiamo i ragazzini in campo, non capisco davvero come sia possibile. Forse è più facile ammonire loro che un giocatore affermato.