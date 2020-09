Mihajlovic non ci sta: “Basta critiche, ho seguito le regole”

L’attuale allenatore del Bologna ed ex Fiorentina, Sinisa Mihajlovic, ha parlato all’ANSA, dove ha voluto commentare i tanti giudizi maligni pervenuti nei suoi confronti:

Non ho fatto nulla di sbagliato, sono malato di regole e quelle sul Covid le ho seguite: mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me: “Nelle ultime due stagioni non sono stato molto fortunato, ma dopo la leucemia vincerò anche questa. Contagio proveniente da mio figlio? Può essere, usciva e non potevo impedirglielo, anche se adesso è negativo