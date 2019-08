Mihajlovic, la telefonata di Diego Della Valle all’allenatore

Diego Della Valle, ex patron della Fiorentina, ha contattato telefonicamente Sinisa Mihajlovic in merito all’inizio della cura per la leucemia. La promessa, come svela l’edizione bolognese di Repubblica, è quella di andare a trovarlo il prima possibile. I due hanno sviluppato un forte legame ai tempi dell’esperienza a Firenze dell’allenatore serbo, adesso al Bologna.