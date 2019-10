La conferma è arrivata anche prima del previsto: Sinisa Mihajlovic sarà in panchina durante Bologna–Lazio. I test a cui è stato sottoposto in mattinata hanno dato esito positivo ed è quindi arrivato l’ok dei medici per poterlo vedere vicino ai suoi ragazzi questo pomeriggio. Lo si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.