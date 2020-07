Mihajlovic attacca Gasperini: “Se avesse mostrato il dito a me non lo avrebbe più”

Mihajlovic parla nel post della gara con l’Atalanta e commenta la dura lite con Gasperini. Queste le sue parole:

Penso che sia stata una partita equilibrata, l’unica differenza è che noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, mentre loro sì. Ci è mancato quello che ci manca sempre: la qualità nell’ultimo passaggio. Sapevamo che era una partita difficile, ma l’importante è aver visto la reazione della squadra dopo la partita con il Milan. Ora guardiamo avanti, mancano tre partite e speriamo che finisca presto. Non posso dire nulla alla mia squadra. Gasperini? Io non mi permetto di parlare con la sua panchina e lui non si deve permettere di parlare con la mia. Il dito? Se lo avesse fatto a me, non so se lo avrebbe ancora…Non c’è niente da chiarire. Lui non ha voluto parlarne? Per forza, ha sbagliato