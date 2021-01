Mihajlovic al suo portiere: “Tranquillo, tanto Ibra non sa tirare i rigori”. E lo svedese sbaglia ancora

“Tranquillo, tanto non li sa tirare”. Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si è così rivolto al suo portiere, il polacco Skorupski, mentre Zlatan Ibrahimovic andava sul dischetto nella sfida fra rossoblu e rossoneri (qui la cronaca). Detto, fatto. La conclusione rasoterra di Ibra è debole e centrale e Skorupski la respinta. Per sua sfortuna sul pallone è arrivato come un falco Ante Rebic che ha rimediato. Ma Miha ci aveva visto bene. Il 13° penalty stagionale (poi 14, con quello realizzato nella ripresa da Kessie) fischiato a favore dei rossoneri è stato anche il 4° sbagliato, tre dei quali dallo svedese. Che peraltro da quando è tornato a vestire la maglia del Milan ha una pessima percentuale dal dischetto, avendone realizzati solamente 5 sui 10 tentati. (Gazzetta.it)