Meteo viola – Nuvoloso a Reggio Emilia, ma il tempo dovrebbe reggere

Giornata prevalentemente nuvolosa a Reggio Emilia, dove Sassuolo e Fiorentina, alle ore 21:00 scenderanno in campo per affrontarsi. Come riporta ilmeteo.it, la temperatura in città oscilla tra 12°C e 15°C. Entrando nel dettaglio, deboli rovesci o piogge al mattino, diffusa nuvolosità al pomeriggio e alla sera, con il rischio di qualche goccia di pioggia attorno alle 22:00. Venti per tutto il giorno moderati provenienti da est con intensità di circa 17km/h.