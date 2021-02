Messias si ispira allo 0-3 viola a Torino: “Ci serve un risultato così, vogliamo fare bene”

Nel corso dell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb, Junior Messias ha parlato anche del prossimo impegno del Crotone in casa della Juventus. Viene tirato in ballo anche lo 0-3 viola sul campo dei bianconeri dello scorso dicembre: “Fiorentina rinata proprio contro la Juventus? Anche noi abbiamo bisogno di un risultato. Abbiamo voglia di far bene”. Il Crotone – attualmente ultimo in classifica a soli 12 punti – affronterà stasera (ore 20:45) la squadra di Pirlo nel posticipo della della 23ª giornata di Serie A.