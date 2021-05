Messi nella bufera. Pranzo galeotto a casa della Pulce con diversi invitati

La Liga apre un'indagine per fare chiarezza

Leo Messi finisce nei nei guai. Il calciatore argentino, infatti, ha organizzato un pranzo a casa sua invitando diversi compagni di squadra con le rispettive famiglie. La festa, organizzata per celebrare la vittoria blaugrana in Coppa del Re, ha fatto parecchio scalpore sui social. Sia Liga che Generalitat (il sistema amministrativo catalano) hanno fatto sapere che apriranno un'indagine per la violazione dei protocolli anti Covid. A riferirlo è Sport Mediaset.