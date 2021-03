L’ex Milan Mesbah ha commentato l’esito di Fiorentina.Milan attraverso i microfoni di TMW. Queste le sue parole:

A Firenze è stato importante il rientro di Ibrahimovic da titolare. Guida la squadra e non è semplice, soprattutto in un campo insidioso come il Franchi. È stata una bella performance, una iniezione di fiducia per il resto del campionato.