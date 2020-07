Mertens non è d’accordo con Sarri: “Non abbiamo perso lo scudetto in albergo a Firenze. Vi spiego”

Nell’edizione de Il Mattino, quotidiano vicino alle vicende partenopee, troviamo spazio per un’intervista esclusiva a Dries Mertens. Tra i tanti temi trattati dall’attaccante belga c’è spazio anche per tornare sullo scudetto sfumato nel 2018 a causa di un pesantissimo 3-0 a Firenze, maturato grazie alla tripletta del Cholito Simeone. Queste le parole dell’attaccante azzurro: “Rimpianti per il mancato scudetto con 91 punti? Non sarebbero giusti, il passato è passato. Dobbiamo pensare a cosa ci attende nel futuro. Non sono d’accordo con Sarri, non abbiamo perso lo scudetto in albergo a Firenze. Credo che dopo la vittoria con la Juventus abbiamo sbagliato a pensare che fosse finita lì, perchè invece non era finita affatto”