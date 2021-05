Mertens esce per infortunio contro lo Spezia. Fiorentina a rischio?

Infortunio alla caviglia per l'attaccante

Il Napoli ha travolto lo Spezia per 4-1 in trasferta nel match delle 15. Durante la partita, però, Dries Mertens è uscito al 76' per un infortunio di gioco. Il belga ha subito un trauma distorsivo alla caviglia e non è riuscito a restare in campo. Fra 8 giorni il Napoli sarà ospite della Fiorentina per la penultima giornata di Serie A. Da capire se Mertens riuscirà a recuperare per quella data.