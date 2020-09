Mercoledì a Calenzano “One night in stressing”, una serata col calcio viola degli anni ’80 (e non solo)

Mercoledì 9 settembre presso il circolo “La Fogliaia” di Calenzano, dalle ore 21, andrà in scena “One night in stressing”. La serata, condotta dai ‘ragazzacci’ di Stressing (la trasmissione comico-sportiva in onda su Italia7) con la partecipazione di Roberto Vinciguerra, sarà un vero amarcord sul calcio degli anni ’70, ’80 e ’90, in particolare sulla Fiorentina di quei tempi.

Previsti diversi ospiti, tra cui ex giocatori viola. Insomma non si parlerà di Messi o Ronaldo, ma… di Pagliari, Sella, Desolati e di epici inseguimenti in viale dei Mille.

Le prenotazioni direttamente al circolo.

