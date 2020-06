Mercato, il Bologna si tira fuori dalla corsa ad Ibrahimovic: “Il progetto è avanzato”

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, si è concesso ai microfoni di Radio 1. Al centro della discussione anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, ai ferri corti con il Milan, potrebbe decidere di cambiare maglia durante la prossima sessione di mercato. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Zlatan è un nome di alto livello, uno di quelli che fa rumore nei media, ma non c’è più alcun contatto. Lo scorso inverno si è sentito con Mihajlovic ma ha fatto le sue scelte. Ora la cosa non è più presa in considerazione, il nostro progetto è avanzato.