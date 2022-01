Mercato, alla fine Insigne dice sì al Toronto: ultimi 6 mesi al Napoli per lui

La trattativa, alla fine, è andata veramente in Porto

Come scrive Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il trasferimento faraonico di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, al Toronto in Canada è ormai cosa fatta, l'annuncio è atteso entro lunedì. Insigne ha accettato la proposta del Toronto di 11,5 milioni netti a stagione, più 4,5 di bonus per cinque anni e mezzo. La firma fra venerdì e sabato.