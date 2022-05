Mencucci si presenta: “Anche il Lecce avrà i suoi Chiesa e Bernardeschi”

L'ex dirigente viola è il nuovo AD del Lecce: "Felice di ritrovare Pantaleo Corvino, vorrei costruire un sogno su basi solide"

Sandro Mencucci inizia la sua nuova avventura nel Lecce. Dopo l'esperienza come consulente del Leeds, in Inghilterra, l'ex dirigente viola è stato presentato oggi nel suo nuovo incarico di AD del club salentino:

"Sono onorato di essere qui e felice di ritrovare Pantaleo Corvino con cui ho lavorato 10 anni con grandissimi risultati sportivi ed economici nella Fiorentina. Non amo gli slogan, ma vorrei costruire un sogno che si concretizza su basi solide. Qui ci sono tutte le caratteristiche per farlo. Ripetere qui il lavoro fatto alla Fiorentina? Serve pensare alla realtà dei numeri. Qui avremo un fatturato di circa 45 milioni, ma dovremo competere con chi dispone di 100 o 200. L’analogia che vedo è quella di poter trovare grandi talenti, scovare ragazzi piccoli e poi vederli campioni, a Firenze ho visto Bernardeschi e Chiesa che considero come dei miei figli. Vogliamo creare un settore giovanile importante, Pantaleo ha fatto già un grande lavoro ed ogni anno dovremo fare un passo in avanti".