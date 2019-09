Melissa Satta: “Firenze città bellissima. Prince si sente a casa, stasera tiferò…”

Ai microfoni di Italpress ha parlato Melissa Satta, presente a Firenze per sostenere alcuni eventi di beneficenza, queste le sue dichiarazioni:

Firenze è una città che ti accoglie benissimo ed hanno fatto sentire Prince subito come se fosse a casa. Conoscevo i Della Valle, che sono una famiglia meravigliosa ma anche i nuovi proprietari sono fantastici. Ho conosciuto la famiglia Commisso, ci tengono e ci credono tanto, e questo è un aspetto importante per una squadra come la Fiorentina. I tifosi viola sono molto calorosi, lo stadio a Firenze è fantastico. Prince è un ragazzo molto di famiglia e di cuore, sente molto l’affetto che c’è intorno al progetto viola. Lui è contento di essere qua, io lo sono altrettanto, perché è riuscito anche a rimanere in Italia. Speriamo che riesca a trovare più spazio in futuro perché da quando è arrivato ad oggi ha giocato poco. Io sono da sempre tifosissima del Milan pero’ ovviamente stasera farò il tifo al 50% per le due squadre. Una parte del mio cuore è anche qui a Firenze adesso.