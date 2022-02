Mediacom sulla cresta dell’onda. 100 trimestri di fila in crescita

Mediacom, società del patron Viola Rocco Commisso, si conferma ancora una volta un'azienda in salute ed in continua crescita

Mediacom, società del presidente Rocco Commisso, si conferma azienda in salute ed in continua crescita. Sono ben 100 i trimestri consecutivi di crescita in termini di ricavi per l'emittente statunitense. A comunicarlo è la Fiorentina con una nota ufficiale: