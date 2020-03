Mbappé fa il tampone e il risultato è negativo: PSG in campo regolarmente contro il Borussia

Sono state ore difficili per Kylian Mbappé: il tampone a cui è stato sottoposto nella giornata odierna ha dato, per fortuna sua e di tutto il Paris Saint-Germain, esito negativo in riferimento ad una possibile presenza di Coronavirus. L’attaccante della compagine transalpina, infatti, negli ultimi due giorni non si era allenato a causa di febbre e mal di gola ed il club parigino ci ha voluto vedere chiaro, sottoponendo il proprio tesserato all’esame specifico. Per fortuna tutto è finito bene e il PSG domani sera sarà regolarmente in campo, a porte chiuse, al Parco dei Principi contro il Borussia Dortmund, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions. Lo riporta gazzetta.it.